Белгород подвергся ракетному обстрелу

Во второй половине воскресенья ракетному обстрелу подвергся Белгород и Белгородский округ, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, ВСУ произвели ракетный обстрел Белгорода и Белгородского округа – система ПВО сбила несколько воздушных целей.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет, подробности уточняются. На местах происшествий работают оперативные службы, на данный момент информация о последствиях выясняется.

Над Россией сбили 84 украинских дрона

Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал территорию предприятия в Белгородской области, есть раненые.