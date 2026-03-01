Белгород подвергся ракетному обстрелу: сбиты воздушные цели
Во второй половине воскресенья ракетному обстрелу подвергся Белгород и Белгородский округ, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его данным, ВСУ произвели ракетный обстрел Белгорода и Белгородского округа – система ПВО сбила несколько воздушных целей.
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет, подробности уточняются. На местах происшествий работают оперативные службы, на данный момент информация о последствиях выясняется.
Над Россией сбили 84 украинских дрона
Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал территорию предприятия в Белгородской области, есть раненые.