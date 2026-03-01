В КСИР рассказали о потерях США среди военных

США в рамках конфликта с Ираном потеряли 560 военнослужащих. Об этом сообщает Fars News Agency со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В публикации отмечается, что место дислокации американских военных в Бахрейне подверглось атаке двумя баллистическими ракетами, как и ряд других военных баз США в регионе.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Трамп объяснил, почему с ударами по Ирану нельзя было медлить

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.