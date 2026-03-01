США признали гибель своих военных в ходе операции против Ирана

Трое американских военных погибли и еще пятеро были серьезно ранены в ходе операции против Ирана. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

© Газета.Ru

В публикации отмечается, что еще ряд американских военнослужащих получили легкие осколочные ранения, а также сотрясения мозга. В командовании добавили, что в настоящий момент пострадавшие военные возвращаются к службе.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.