КСИР: база США Аль-Салем в Кувейте выведена из строя

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что американская база аль-Салем в Кувейте полностью выведена из строя, передает агентство ISNA.

Агентство уточняет, что Иран нанес по ней ракетные удары. При атаке были уничтожены и три других объекта американской военно-морской инфраструктуры в Кувейте.

До этого КСИР ударил четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу США «Авраам Линкольн» и пообещал, что враги Исламской Республики понесут новые потери на суше и на море.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.