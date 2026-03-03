Норвежские F-35A встретились с «Русскими витязями»

Норвежские истребители пятого поколения F-35A в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем сопроводили пару российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которых, в свою очередь, сопровождали истребители четвертого поколения Су-35 из авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи». Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Журнал подчеркивает необычность данной встречи, поскольку Су-35 из «Русских витязей» обычно используют для выполнения фигур высшего пилотажа на авиашоу и военных парадах.

В феврале MWM заметил, что Индия в рамках тендера Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) не согласилась на сделку с Россией по лицензионному производству истребителей четвертого поколения Су-35 из-за возможности получить более совершенный Су-57.

В январе обозреватель журнала 19FortyFive Харрисон Касс заметил, что Су-35 по своим тактико-техническим характеристикам впечатляет, однако у него есть серьезная проблема — «большая радиолокационная заметность и более слабая система объединения данных и сетевого взаимодействия, чем у ведущих западных и китайских истребителей».