Авианосец USS Abraham Lincoln атакован баллистическими ракетами

Иранские военные нанесли мощный удар по группировке американских военных кораблей. В частности, атаковали авианосец ВМС США Abraham Lincoln 4 баллистическими ракетами, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу КСИР.

© Википедия

В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли масштабные удары по Ирану. КСИР в ответ атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке.

«Суша и море превратятся в кладбище для агрессоров», — отметили в КСИР.

В корпусе не посчитали нужным представить фото- и видеоматериалы, подтверждающие якобы успешный удар по авианосцу, заметили журналисты.

Власти арабских стран призвали Иран «прийти в себя» и одуматься

Ранее телеканал CNN сообщил, что Бахрейн подтвердил ракетный удар по сервисному центру Пятого флота США.