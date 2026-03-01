В минобороны ОАЭ рассказали об уничтожении более 600 воздушных целей

Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с начала эскалации перехватили 167 ракет и более 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иранской армии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны ОАЭ.

«Было зафиксировано 165 баллистических ракет, выпущенных из Ирана в сторону государства. Из них 152 были уничтожены, 13 упали в море. Также были обнаружены и ликвидированы две крылатые ракеты. Был зафиксирован 541 иранский беспилотник, из которых 506 перехвачены и уничтожены», — рассказали чиновники.

Они отметили, что 35 БПЛА упали на территории страны, причинив материальный ущерб.

В ведомстве ранее рассказали, что в результате ударов по ОАЭ не выжило три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш, были ранены 58 человек.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.