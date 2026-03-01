В ЦАХАЛ заявили о ликвидации 40 иранских командиров за минуту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате атак на Иран, якобы было устранено 40 командиров из военного руководства страны.

Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

— Сорок командиров уничтожены за одну минуту. Иранское военное руководство уничтожено в ходе начальной фазы операции, — говорится в публикации.

Армия Израиля также утверждает, что в ходе ударов якобы была разрушена большая часть систем противовоздушной обороны (ПВО) на западе и в центральной части Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР), в свою очередь, заявил, что Иран нанес удары по 20 базам США на Ближнем Востоке, зданию командования ЦАХАЛ и оборонному комплексу в Тель-Авиве.

Кроме того, ранее в корпусе объявили о начале «самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил» страны после гибели верховного лидера.

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что операция будет продолжаться всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения всех поставленных целей.

Иран обратился к соседним странам

До этого Армия обороны Израиля нанесла несколько ударов по Тегерану. Атакам подверглись и военные базы, расположенные в ОАЭ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».