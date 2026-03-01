Россиян нет среди жертв и пострадавших в ОАЭ в результате эскалации в регионе

Россиян нет среди жертв и пострадавших в ОАЭ за двое суток в результате эскалации обстановки в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства обороны эмиратов. В ведомстве рассказали, что в результате ударов по ОАЭ не выжило три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш, были ранены 58 человек. В министерстве добавили, что среди раненых есть как местные жители, так и граждане 14 стран, таких как Иран, Азербайджан, Филиппины и другие. До этого генконсульство РФ в Дубае сообщило, что выполнение регулярных и "вывозных" рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) невозможно из-за режима закрытого неба. Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану "иссякшим терпением" в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".