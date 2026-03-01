Названы характеристики ракеты «Фаттах», которой Иран ударил по Израилю

Иранские военные в ходе конфликтов с Израилем применяют ракеты различных типов, в частности, гиперзвуковые ракеты средней дальности «Фаттах». Об этом пишет Ura.ru.

© Википедия

По данным из открытых источников, Иран обладает 9 видами ракет, способных поразить цели на территории Израиля: «Саджил» (2000-2500 км); «Хоррамшахр-4» (2000 км); «Эмад» (2000 км); «Шахаб-3» (2000 км); «Гадр» (1950 км); «Павех» (1650 км); «Хейбар-Шекан» (1450 км); «Хадж Касем» (1400 км); «Фаттах» (1400 км).

«Фаттах» (в переводе с персидского — «Завоеватель») — это первая иранская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности собственной разработки.

Ракета была создана инженерами КСИР и торжественно представлена 6 июня 2023 года в Тегеране. С появлением этого оружия Исламская республика стала четвертой страной в мире (после России, США и Китая), обладающей гиперзвуковыми технологиями.

Максимальная скорость ракеты достигает 13–15 Махов (от 15 до 18 тыс. км/ч), что примерно в 15 раз превышает скорость звука. Боевая часть ракеты может нести до 450 кг взрывчатки.

Дальность полета составляет от 1400 до 1500 км, что позволяет поражать любые цели на территории Израиля, а также американские военные базы на Аравийском полуострове, включая объекты в Саудовской Аравии и Иордании.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе со «Звездой» отметил, что гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1» и «Фаттах-2» практически не перехватываются никакими комплексами противоракетной обороны — ни израильским Arrow-3, ни американским THAAD, ни другими системами.

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года КСИР запустил по Израилю твердотопливную тактическую управляемую баллистическую ракету «Хадж Касем».

Эта ракета была названа в честь погибшего при ударе американцев командующего силами «Кудс» Касем Сулеймани. Ее особенностью является то, что она может проходить над районами, находящимися под защитой мощного ПВО, на очень высокой скорости.