Уничтожена РСЗО "Вампир", стрелявшая по России, это сняли на видео

Расчет БПЛА группировки "Север" уничтожил украинскую РСЗО "Вампир", приготовившуюся спрятаться в укрытии после обстрела мирных жителей русского приграничья.

Работающий "Вампир" засекла аэроразведка. Отстрелявшись, РСЗО полным ходом устремилась в тыл, по пятам за ней, сменяя друг друга, следовали БПЛА-разведчики ВС РФ.

"Вампир" проехал около 100 километров, добравшись до села Береза Сумской области. Экипаж уже чувствовал себя в безопасности и предвкушал отдых, когда прилетели FPV-дроны.

Удар первого коптера реактивная система вынесла и продолжила движение - возможно, уже неуправляемое, в тепловизор не разобрать. Взрыв второго БПЛА остановил "Вампир" навсегда.

Уничтоженная боевая машина обстреливала гражданские объекты Белгородской и Курской областей, отметил "Северный ветер".

RM-70 "Вампир" - чешская версия советской РСЗО "Град" на шасси Tatra. ВСУ получили как минимум два десятка таких установок и активно используют их для обстрела приграничных регионов России.