ВВС Британии отражают удары Ирана по объектам союзников на Ближнем Востоке

Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке в рамках «региональной оборонительной операции».

Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщил премьер-министр страны Кир Стармер.

— Мы выражаем поддержку и солидарность в рамках обязательств по обеспечению безопасности союзников на Ближнем Востоке, у нас есть целый ряд оборонительных возможностей в регионе, — уточнил политик.

Кроме того, британские военные усилили уровень защиты баз и персонала в регионе до самого высокого уровня.

На данный момент ВВС страны активно участвуют в отражении ударов Ирана по объектам на Ближнем Востоке, а также по военной инфраструктуре Израиля и базам США в регионе.

— Наши силы выполняют работу, британские самолеты находятся в небе в рамках скоординированных региональных оборонительных операций для защиты наших людей, — цитирует его ТАСС.

По данным СМИ, ранее Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра. Там дислоцированы тысячи британских бойцов и военные базы, принадлежащие государству.

Обломки иранского дрона также рухнули на торговый центр в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Под завалами могут быть люди.