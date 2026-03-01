Горы прячут возмездие: раскрыта главная слабость Запада перед Ираном

Если война с Ираном примет характер затяжной, то Израиль и Соединенные Штаты могут столкнуться с критической нехваткой противоракет для отражения иранских атак. Как сообщает немецкое издание Spiegel, существующие запасы зенитных систем союзников ограничены и могут быть исчерпаны значительно быстрее, чем наступательный потенциал Тегерана.

© Московский Комсомолец

Аналитики указывают на то, что массированные удары уже наносят ощутимый урон инфраструктуре, а возможности для долгосрочной обороны остаются под вопросом.

«Иран немедленно ответил на атаку ракетным ударом по Израилю, поразив, среди прочих целей, портовый город Хайфу», — констатирует еженедельник.

Авторы материала подчеркивают, что в условиях длительной эскалации защитные системы просто не справятся с нагрузкой.

«Американцам и Израилю, вероятно, будет сложно защититься от подобных ударов в условиях затяжного конфликта, учитывая ограниченные запасы зенитных ракет», — резюмирует журнал.

Ситуация осложняется тем, что иранская ракетная программа рассредоточена по всей стране, а пусковые установки зачастую надежно укрыты в горных массивах, что делает их уничтожение крайне сложной задачей для авиации.