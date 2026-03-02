Зеленский заявил о готовности поделиться опытом со странами Персидского залива

Украина готова поделиться опытом в обороне со странами Персидского залива. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «Инсайдер UA».

«Мы готовы поделиться своим опытом. Оборонный опыт Украины незаменим», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что страны Персидского залива, обладая более мощными системами противовоздушной обороны, чем Украина, все еще «пропускают беспилотники».

Стало известно о нежелании Трампа начинать операцию против Ирана

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на представителя армии ФРГ сообщило, что украинские военные с боевым опытом будут обучать солдат немецкой армии. Соответствующее соглашение на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским подписал министр Борис Писториус.