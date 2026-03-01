Стало известно о неспособности США и Израиля долго отбивать удары Ирана

Арсеналы ракет-перехватчиков для комплексов ПВО у США, Израиля и стран Персидского залива могут истощиться в течение нескольких дней, если Иран будет поддерживать нынешнюю интенсивность ответных ударов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана — нанесли удары по гражданским и военным целям на территории республики. Ракеты уничтожили правительственные здания, школы, спортивные комплексы, нанесли ущерб военным объектам.

В первые часы после начала операции президент США Дональд Трамп обратился к руководству КСИР, потребовал, чтобы корпус прекратил сопротивление и сложил оружие.

В ответ иранские военные запустили несколько волн ракет и беспилотников по десяткам баз США на Ближнем Востоке. В воскресенье, 1 марта, Иран продолжил наносить удары по военным объектам.

В частности, ударам подверглись Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт и Бахрейн.

Расчеты ПВО этих стран предприняли попытки отразить атаки, сбили часть ракет и дронов. Уничтоженные устройства упали на гражданские объекты, что привело к взрывам и возгораниям.

Журналисты заметили, что арсеналы ракет-перехватчиков были серьезно истощены за эти сутки. Ситуация осложнилась тем, что большое количество ракет было израсходовано в прошлом году, во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном.

Келли Гриеко, старший научный сотрудник Центра Стимсона (Вашингтон), отметила, что особую озабоченность вызывает нехватка снарядов, предназначенных для перехвата баллистических ракет.

«Мы используем эти перехватчики быстрее, чем успеваем их производить», — сказала исследовательница

В июле 2025 года обозреватель Responsible Statecraft Ставрула Пабст сообщила, что президент США Дональд Трамп на фоне опустошения арсеналов принял решение приостановить поставки вооружений и военной техники ВСУ. По ее словам, эта мера вызвала панику у правительства Украины.