Дрон атаковал территорию предприятия в регионе РФ, есть раненые
ВСУ атаковали хутор Церковный в Белгородском округе, сообщает в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.
По данным Гладкова, в результате атаки по территории предприятия пострадали двое мужчин, они самостоятельно обратились в больницу.
У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения разных частей тела. Пострадавшим оказана необходимая помощь.
Также на месте атаки поврежден автомобиль. Информация уточняется.