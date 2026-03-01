Дрон атаковал территорию предприятия в регионе РФ, есть раненые

ВСУ атаковали хутор Церковный в Белгородском округе, сообщает в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.

© Московский Комсомолец

По данным Гладкова, в результате атаки по территории предприятия пострадали двое мужчин, они самостоятельно обратились в больницу.

У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения разных частей тела. Пострадавшим оказана необходимая помощь.

Также на месте атаки поврежден автомобиль. Информация уточняется.