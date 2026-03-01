ЦАХАЛ заявил об «уничтожении оборонного руководства» Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации нескольких десятков командиров Вооруженных сил Ирана.

«Ликвидированы 40 командиров — оборонное руководство иранского террористического режима уничтожено», — говорится в сообщении.

По информации военных, в числе ликвидированных военачальников Ирана — глава Генштаба Вооруженных сил республики Абдулрахим Мусави.

В ЦАХАЛ назвали уничтожение иранских командиров в ходе операции «Рычащий лев» «историческим ударом», который стал возможен благодаря действиям израильской разведки.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.