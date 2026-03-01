Иран атаковал Кипр

Министр обороны Великобритании Джон Хили раскрыл пугающие подробности иранской атаки, которая едва не вовлекла Лондон в прямое военное столкновение. Две иранские ракеты были выпущены в направлении острова Кипр, где расположены ключевые британские военные базы, включая стратегический узел королевских ВВС Акротири.

По словам главы оборонного ведомства, в настоящее время специалисты выясняют, были ли британские объекты преднамеренной целью удара.

"Две иранские ракеты были выпущены в направлении Кипра", - приводит слова Хили издание The Standart.

"Мы не уверены, были ли они намеренно нацелены на наши базы", - добавил он.

Кроме этого министр сообщил, что около 300 британских военнослужащих дислоцированы вблизи объектов, которые могут стать целью нападений в Бахрейне.

Комментируя произошедшие в Иране события Хили заметил: "Мало кто будет оплакивать смерть аятоллы".

При этом британский чиновник подчеркнул, что главную озабоченность Лондона вызывает риск неконтролируемой региональной эскалации. Он напомнил о деструктивной роли иранского руководства, упомянув многочисленные террористические заговоры на территории Британии и поставки десятков тысяч дронов для атак в зоне конфликта на Украине.