Министр обороны Бельгии заявил о захвате танкера, связанного с Россией

Военные Бельгии при поддержке Франции захватили танкер, якобы имеющий отношение к России. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

В соцсети Х Франкен опубликовал сообщение о захвате морского судна.

«В последние несколько часов наши вооруженные силы при поддержке министерства обороны Франции захватили нефтяной танкер», — написал он.

Захваченное судно направили в порт Зебрюгге.

Франкен утверждает, что судно якобы относится к так называемому «теневому флоту» — в МИД РФ ранее отмечали, что это понятие выдумали в Евросоюзе, чтобы оправдать антироссийские санкции.

Западные СМИ пишут, что захваченный танкер называется Ethera, он шел под флагом Гвинеи.

В Кремле ранее заявляли, что Франция занимается «пиратством XXI века», захватывая гражданские суда, и причисляя их к так называемому «теневому флоту».