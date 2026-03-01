Иран может рассматривать сценарий массированного удара по ядерным объектам и химической инфраструктуре Израиля в качестве ответа на ликвидацию верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Такое предположение высказал военный эксперт Константин Сивков в интервью порталу News.ru. По его словам, для реализации этой задачи Тегеран может задействовать гиперзвуковые ракеты средней дальности Fattah. Этот шаг может привести к необратимым последствиям для экологии и государственности Израиля.

«Залпом они могут применить до тысячи — полутора тысяч таких ракет. После такого залпа американские базы в регионе понесут очень серьезные потери. То же самое касается и Израиля», — предупредил эксперт.

Особую опасность, по словам Сивкова, представляет возможная атака на израильский ядерный центр. Он пояснил, что Тегеран способен нанести удар по объекту в Димоне, а также по местам хранения боезарядов и пусковым установкам.

«Иран может нанести удар по ядерному центру в Димоне, что сделает значительную часть территории Израиля непригодной для жизни, как это было в Чернобыле», — констатировал специалист.

Помимо ядерного сектора, под угрозой могут оказаться крупнейшие химические предприятия и электростанции страны. Военный аналитик считает, что разрушение таких объектов создаст обширные зоны отравления и приведет к полному коллапсу израильского государства.