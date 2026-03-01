Иран начал ответную ракетную атаку на Израиль. Об этом сообщило иранское государственное телевидение IRIB.

В эфире вещателя уточнили, что была запущена новая волна ракет в сторону Израиля.

Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетном запуске со стороны Ирана по территории страны. По данным военных, системы ПВО работают над устранением угрозы.

Последствия агрессии против Ирана: война распространилась на весь Ближний Восток

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.