В Иране назначили нового командующего КСИР
В Иране назначили нового командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Им стал Ахмад Вахиди, ранее занимавший пост советника. Он сменил погибшего Мохаммада Пакпура, сообщает иранское агентство Khabar Online.
Ранее Тегеран подтвердил гибель высшего командования вооружённых сил в результате ударов США и Израиля. Среди погибших — верховный лидер Али Хаменеи, начальник генштаба Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани.
КСИР - это элитное военно-политическое формирование Ирана, созданное после революции 1979 года. Оно напрямую подчиняется верховному лидеру, а не президенту или обычному министерству обороны. Корпус совмещает функции армии, полиции, разведки и контрразведки, занимается идеологической работой.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. Иран ответил ракетными ударами по израильской территории и американским базам в регионе.