В Иране назначили нового командующего КСИР

В Иране назначили нового командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Им стал Ахмад Вахиди, ранее занимавший пост советника. Он сменил погибшего Мохаммада Пакпура, сообщает иранское агентство Khabar Online.

© Московский Комсомолец

Ранее Тегеран подтвердил гибель высшего командования вооружённых сил в результате ударов США и Израиля. Среди погибших — верховный лидер Али Хаменеи, начальник генштаба Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани.

КСИР - это элитное военно-политическое формирование Ирана, созданное после революции 1979 года. Оно напрямую подчиняется верховному лидеру, а не президенту или обычному министерству обороны. Корпус совмещает функции армии, полиции, разведки и контрразведки, занимается идеологической работой.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. Иран ответил ракетными ударами по израильской территории и американским базам в регионе.