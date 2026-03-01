Силы ПВО Ирана сбили американский тяжелый беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили тяжелый беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper американского производства.

Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения армии республики), заявление приводит телекомпания IRIB.

«Бойцы ПВО уничтожили высокотехнологичный БПЛА MQ-9 армии террористической Америки при помощи современных систем противовоздушной обороны, управляемых через интегрированную сеть ПВО страны, в южном регионе», — отметили в КСИР.

Утром 1 марта КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю и базам США.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.