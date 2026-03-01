На российские танки начали устанавливать новую защиту от дронов

Военнослужащие группировки войск «Запад» начали устанавливать на боевую технику новый защитный навес «Еж» для выполнения задач в зоне специальной военной операции. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что разработкой и установкой конструкции занимались военнослужащие ремонтной роты 13-го танкового полка 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии. По данным министерства, навес предназначен для защиты от FPV-дронов и кумулятивных снарядов.

Конструкция представляет собой металлический каркас с приваренными к нему 1300 «вениками» из расплетенных металлических тросов. Ее устанавливают на танки Т-80БВ.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказывал, что сейчас доля современного оружия и техники в Вооруженных силах (ВС) России стабильно превышает 70%. По его словам, с начала проведения специальной военной операции (СВО) предприятия продолжают наращивать производство вооружений. Параллельно с этим в стране проводят непрерывную модернизацию и разработку перспективных видов вооружения, отметил первый вице-премьер.