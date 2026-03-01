Стало известно, кто назначил дату войны против Ирана на субботу

Израиль начал наносить удары по Ирану в субботу, 28 февраля, затем к атакам подключились США. Почему выбран именно этот день для начала военных действий? На этот счет у аналитиков появилась своя заслуживающая внимания версия.

К примеру, политолог Борис Рожин признается, что «ждал начала ударов именно в субботу или воскресенье». В своем канале он объясняет логику поведения США: Когда стало окончательно ясно, что стороны не договорятся, я подумал, что американцы ударят (в выходные), чтобы не шокировать фондовый рынок».

Расчет на то, что «к понедельнику паника подуляжется».

«Кто-то хорошо заработает, кто-то проиграет. Золото вчера стремительно росло (почти 5300$ за тройскую унцию) после начала американской торговой сессии - это тоже служило маркером», - делает он вывод.

В подтверждение своей версии он приводит и такой факт: операция США против Венесуэлы 3 января тоже произошла в выходные.

«Ровно по такому же шаблону. Это диктуют рамки рыночной экономики», - заключил он.

Первым тенденцию подметил Сергей Шилов. По его словам, операция по похищению Мадуро началась в 0:50 ET 3 января.

В Иране заявили о готовности к любому сценарию

«Тогда торги на американских фондовых биржах уже были завершены. Впереди выходные. Реакция (рынков) как минимум смягчена», - заметил он по горячим следам.

«Уверен, что операция планировалась с учетом этого фактора…. Трамп это предусмотрел на случай, если с него «спросят уважаемые люди» с Уолл-Стрит. Ссориться ему с ними сейчас ни к чему».

По поводу новой войны против Ирана, которая началась в последний день февраля, в субботу, Борис Первушин замечает: «Окно для удара сузилось до этих выходных. Военная тактика тут не при чем, это все исключительно про рынки. Не обвалить биржи в рабочий день, дать миру переварить новость до понедельника, позволить панике выдохнуться. Пока что лишь золото обновило рекорд на ожиданиях. Так же, в выходные, действовали с Венесуэлой. Военная логика давно встроена в финансовую архитектуру».

Обозреватель Руслан Осташко на этот счет замечает: «Современная война — часть финансовой экосистемы. Удар наносится не только по целям на земле, но и по ожиданиям, капиталам, политическим рейтингам».

Если следовать этой логике, то воскресенье должно стать решающим днем для операции против Ирана. Если до понедельника Иран продержится, а США и Израиль не смогут достичь намеченный целей, то в понедельник шторма на мировых биржах не избежать. Цены на золото и нефть могут побить рекорды.