В Запорожской области атакован автомобиль с ростовскими волонтерами

В Запорожской области на автомобильной дороге "Васильевка - Бердянск" в районе Черниговского муниципального округа вражеский беспилотник целенаправленно атаковал гражданский автомобиль, в салоне которого находились волонтеры из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

© Российская Газета

По данным властей, в результате ЧП погибла 51-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В Токмакскую центральную районную больницу со множественными осколочными ранениями и термическими ожогами была доставлена ее 51-летняя спутница. Сейчас врачи борются за ее жизнь.