Отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» выразил серьезную обеспокоенность по поводу растущих возможностей российских воздушно-космических сил. По его словам, украинская система противовоздушной обороны в ближайшем будущем может оказаться бессильна перед модернизированными корректируемыми авиабомбами (КАБ), дальность полета которых постоянно увеличивается.

«А русские, если еще начнут тесное сотрудничество с белорусами и, не дай боже, начнут использовать территорию Республики Беларусь, — рассуждает украинский генерал, — то тогда может стоять угроза [ударов КАБами] и по столице Украины городу Киеву».

Особую тревогу у отставного офицера вызывает технологический прогресс России. Он отметил, что «на любые украинские действия ВС РФ разрабатывают способы противодействия». По мнению Кривоноса, Украина не сможет полностью закрыть небо от российских ракет и дронов из-за стремительного развития технологий управляемых авиационных боеприпасов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, в ходе наступательных действий в Запорожской области было освобождено Горькое. Штурмовые подразделения 60-й мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» закрепились на новых рубежах, овладев важным районом обороны площадью около шести квадратных километров. По данным российского оборонного ведомства, в ходе боев противник лишился пяти бронемашин и 12 пунктов управления беспилотниками, а узлы, обеспечивавшие устойчивость обороны на этом участке, были полностью подавлены.