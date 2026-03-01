Минобороны сообщило о сбитых БПЛА за ночь над регионами России

За прошедшую ночь над российскими регионами уничтожили 27 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь дронов над Брянской областью, по семь — над Белгородской и Курской областями, по два — над Тульской и Орловской областями, еще один — над Ростовской областью.

Накануне на нефтеперерабатывающем заводе в Каневском районе Краснодарского края произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работали экстренные и специальные службы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее обломки беспилотника ВСУ упали в частном секторе Краснодара.