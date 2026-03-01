Богомаз: в Климовском районе женщину не смогли спасти после удара дрона по авто

В Брянской области в результате атак ВСУ не смогла выжить мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, украинские силы нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чернооково Климовского района. В результате атаки женщина получился тяжелейшие травмы. Губернатор выразил соболезнования родным россиянки и сообщил, что семье окажут всю необходимую материальную помощь. Он также отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Он добавил, что всего ночью над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили восемь беспилотников самолетного типа. Всего за прошедшую ночь над российскими регионами уничтожили 27 украинских беспилотников. Помимо Брянской, по семь дронов сбили над Белгородской и Курской областями, по два — над Тульской и Орловской областями, еще один — над Ростовской областью.