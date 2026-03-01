Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», стоящий на вооружении с 2007 года, остается одной из главных проблем для НАТО. Об этом сообщило издание Soha.

«Мощь российской системы ПВО С-400 вызывает опасения у НАТО. <…> Система С-400 способна создавать обширные зоны, недоступные для противника, что вынуждает его платить высокую цену за попытку завоевания превосходства в воздухе», – цитирует авторов вьетнамского издания «АБН24».

По мнению аналитиков, «Триумф», созданный для модернизации советской системы ПВО, до сих пор не утратил актуальности благодаря большей дальности, способности поражать множество целей одновременно и улучшенному радиолокационному распознаванию. Именно эти характеристики заставили США и их союзников скорректировать планы полетов и вложиться в развитие технологий малозаметной авиации, чтобы хоть как-то нивелировать угрозу.

Особую проблему для Запада, как отмечается в материале, представляет экспортная политика Москвы. Поставки С-400 таким странам, как Китай, Индия и даже член НАТО Турция, не только укрепили обороноспособность покупателей, но и стали инструментом расширения российского влияния. Ситуация дошла до того, что Вашингтон ввел санкции против своего союзника по альянсу Анкары за приобретение российских систем.

