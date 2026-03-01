ЦАХАЛ начала новую серию ударов по Ирану

Армия обороны Израиля объявила о начале новой серии ударов по Ирану. Об этом сообщила ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

© Лента.ру

«Армия обороны Израиля начала дополнительную волну ударов по батареям баллистических ракет и системам противовоздушной обороны, принадлежащим иранскому террористическому режиму», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».