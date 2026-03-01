В ЦАХАЛ признали «негерметичность» ПВО страны

Армия обороны Израиля констатировала наличие проблем в системе противовоздушной обороны на фоне продолжающихся ракетных запусков с иранской территории.

Ранее военное командование сообщало о предпринимаемых усилиях по перехвату ракет, выпущенных из Ирана.

В распространенном армейском заявлении подчеркивается, что противовоздушная оборона государства не является абсолютно непроницаемой, в связи с чем гражданское население обязано неукоснительно следовать распоряжениям тылового командования. В сообщении указывается, что в обороне существуют бреши, поэтому жителям крайне важно продолжать подчиняться предписаниям.

Израильские военные сообщили о новых пусках ракет со стороны Ирана

В минувшую субботу Соединенные Штаты и Израиль совершили массированную атаку на объекты в Иране, в том числе в Тегеране, поступают сведения о разрушениях и жертвах среди мирных граждан. Иран нанес ответные ракетные удары по израильской территории, а также по американским военным базам в ближневосточном регионе.

Нападение на Иран было предпринято, несмотря на проходившие на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана консультации между Вашингтоном и Тегераном, посвященные иранской ядерной программе.

МИД России выступил с резким осуждением агрессии США и Израиля. В Москве констатировали, что именно эти страны несут полную и безоговорочную ответственность за все негативные последствия данного искусственно созданного кризиса.