Международный аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником, нанесен материальный ущерб, жертв нет. Об этом сообщает МВД страны в соцсети X.

«Целенаправленный удар беспилотником по международному аэропорту Бахрейна, причинивший материальный ущерб без человеческих жертв, произошел в тот момент, когда соответствующие органы начали процедуры по обеспечению безопасности объекта», — говорится в сообщении.

В Манаме произошла новая серия взрывов у центра обслуживания Пятого флота США

Другие подробности атаки не приводятся. Также известно о прилетах беспилотников в городских кварталах.

Ранее в сети появилось видео ракетного удара по многоэтажному зданию в Бахрейне. Также МВД королевства сообщило, что несколько жилых зданий в столице Бахрейна Манаме подверглись ударам. На месте происшествий работают спасательные службы.