В столице Бахрейна взрывы прогремели у центра обслуживания ВМС США

В столице Бахрейна Манаме в районе центра обслуживания Пятого флота ВМС США произошла новая серия взрывов, передает Al Mayadeen.

Телеканал добавляет, что в городе слышны сирены воздушной тревоги. Накануне в штаб-квартире Пятого флота начался пожар после ракетного удара.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

Иран атаковал базу ВМС США

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне. Там под удар попали жилые дома. О местонахождении руководства Исламской Республики точно ничего не известно, но официально сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее момент прилета иранского БПЛА по высотке в Бахрейне попал на видео.