Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении более ста ракет и БПЛА

Министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявило об успешном перехвате 132 баллистических ракет и 195 беспилотников, запущенных с территории Ирана. Сообщение опубликовано в официальном аккаунте ведомства в соцсети X.

Всего, по данным министерства, в сторону страны было выпущено 137 ракет — пять упали в море. Из 209 беспилотников 14 упали на сушу и в территориальные воды, причинив незначительный сопутствующий ущерб гражданским объектам.

Ведомство подчеркнуло высокую боеспособность Военно-воздушных сил и систем противовоздушной обороны (ПВО). Обломки сбитых целей разлетелись по разным районам, но серьёзных разрушений удалось избежать.