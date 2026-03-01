Российский командир отвлек огонь ВСУ при штурме

Командир российской штурмовой группы Вячеслав Переярченко во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвлек огонь на себя, что позволило его подчиненным занять позицию без потерь. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Заняв выгодную огневую позицию, Вячеслав отвлек внимание врага на себя, дав подчиненным занять скрытные позиции для штурма», — сообщили в оборонном ведомстве.

После этого Переярченко ворвался в окопы противника, вступил в бой, продолжая при этом руководить личным составом.

Ранее стало известно об участнике СВО, который спас десятки сослуживцев после прилета. Военнослужащий бросился оказывать первую помощь, несмотря на угрозу повторного удара. За боевые заслуги он был награжден медалью.