Российские корабли предупредили о риске захода в порты Ирана

Министерство транспорта РФ проинформировало российские суда о возможных рисках при следовании в порты Ирана на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях.

В зоне конфликта идентифицирован 31 корабль под российским флагом: пять — в Персидском заливе, два — в Средиземном море в районе Израиля, ещё 24 — в Каспийском море.

Главный морской спасательно-координационный центр передаёт всем судам соответствующие предупреждения. Уточняется, что налажено взаимодействие с ситуационно-кризисным центром МИД России.

Ведомство координирует работу с судами в районах Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов, обеспечивая безопасность морских перевозок.

