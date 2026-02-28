Российские корабли предупредили о риске захода в порты Ирана
Министерство транспорта РФ проинформировало российские суда о возможных рисках при следовании в порты Ирана на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях.
В зоне конфликта идентифицирован 31 корабль под российским флагом: пять — в Персидском заливе, два — в Средиземном море в районе Израиля, ещё 24 — в Каспийском море.
Главный морской спасательно-координационный центр передаёт всем судам соответствующие предупреждения. Уточняется, что налажено взаимодействие с ситуационно-кризисным центром МИД России.
Ведомство координирует работу с судами в районах Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов, обеспечивая безопасность морских перевозок.
Читайте также: Раскрыто число жертв после ударов США и Израиля по Ирану