В США сделали заявление о потерях при атаках на Иран

Потери среди американских военных при атаках Ирана отсутствуют. Об этом сообщили в в Центральном командовании ВС США.

По информации американского командования, ВВС Штатов отразили атаки сотен иранских беспилотников и ракет. В Вашингтоне подчеркнули, что целями США являются исключительно военные объекты - средства ПВО, площадки запуска ракет и дронов, а также командные пункты Ирана.

В то же время, в Иране рассказали свою версию событий. В КСИР сообщили как минимум о 200 убитых военнослужащих США. Кроме того, по информации командования сил исламской республики, ракеты противника не достигли своих целей.

Ранее ЦАХАЛ назвала удар по Ирану самым масштабным в истории армии Израиля. Там рассказали о 500 пораженных целях с помощью 200 истребителей ВВС.

В США отказались комментировать ход военной операции против Ирана

Первые удары были нанесены войсками США и Израиля в ночь на 28 февраля по московскому времени. Сначала с заявлением выступили израильские власти, а затем Дональд Трамп.

Причинами конфликта представители стран-агрессоров назвали необходимость лишить Иран ядерных разработок, а также угрозу с его стороны Штатам.