158-я отдельная механическая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки в Сумской области понесла большие потери, в результате чего практически полностью утратила боеспособность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В январе этого года бригада понесла колоссальные потери в районе Андреевки и фактически утратила боеспособность», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас начали массово появляться некрологи и объявления о поиске пропавших без вести военнослужащих бригады.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что обмен России и Украины телами военных говорит о том, что ВСУ несут огромные потери.