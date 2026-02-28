«Вбомбить в средневековье»: озвучен пугающий прогноз по Ирану

Воздушная кампания США против Ирана рискует превратиться в затяжное противостояние, которое продлится месяцы и лишь после этого позволит Вашингтону рассматривать возможность наземного вторжения. Эксперты предупреждают, что высокий уровень развития иранского военно-промышленного комплекса и систем обороны исключает сценарий быстрой победы, на который мог рассчитывать Белый дом.

«Я думаю, что в течение нескольких месяцев военная воздушная операция не закончится, и только через несколько месяцев можно будет говорить о высадке какого-либо десанта», — заявил политолог, директор Центра прикладной политической логики Алексей Ярошенко в беседе с NEWS.ru.

Аналитик подчеркивает, что даже в случае гипотетического успеха американских ВВС, сухопутная фаза конфликта может затянуться на годы, а процесс послевоенного восстановления страны потребует десятилетий. По мнению эксперта, Пентагону не стоит недооценивать потенциал Тегерана, способного нанести серьезный ответный удар.