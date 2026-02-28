$77.2791.3

«Вбомбить в средневековье»: озвучен пугающий прогноз по Ирану

Московский Комсомолец

Воздушная кампания США против Ирана рискует превратиться в затяжное противостояние, которое продлится месяцы и лишь после этого позволит Вашингтону рассматривать возможность наземного вторжения. Эксперты предупреждают, что высокий уровень развития иранского военно-промышленного комплекса и систем обороны исключает сценарий быстрой победы, на который мог рассчитывать Белый дом.

«Я думаю, что в течение нескольких месяцев военная воздушная операция не закончится, и только через несколько месяцев можно будет говорить о высадке какого-либо десанта», — заявил политолог, директор Центра прикладной политической логики Алексей Ярошенко в беседе с NEWS.ru.

Аналитик подчеркивает, что даже в случае гипотетического успеха американских ВВС, сухопутная фаза конфликта может затянуться на годы, а процесс послевоенного восстановления страны потребует десятилетий. По мнению эксперта, Пентагону не стоит недооценивать потенциал Тегерана, способного нанести серьезный ответный удар.

«У Ирана достаточно серьезные средства противовоздушной обороны, противоракетной обороны, авиация, поэтому легкой прогулки не получится точно. Вбомбить в средневековье Иран не получится точно», — резюмировал политолог.