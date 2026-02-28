Иранские ракеты попали в военный корабль США

Военные Ирана нанесли результативный удар по вспомогательному кораблю ВМС США, имевшему на борту крылатые ракеты Tomahawk. Корабль выведен из строя, сообщает иранское агентство Mehr.

Агентство ссылается на данные ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Американский боевой вспомогательный корабль с ракетами Maritime Strike Tomahawk был серьезно поврежден ракетами ВМС КСИР», — сказано в заявлении.

В КСИР пообещали атаковать ракетами и БПЛА и другие корабли ВМС США, находящиеся в зоне поражения.

