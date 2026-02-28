В Пентагоне уклончиво ответили на вопрос о ходе операции США против Ирана
Пентагон не располагает дополнительной информацией о ходе масштабной военной операции «Эпическая ярость», проводимой против Ирана, заявил представитель министерства войны США. Об этом пишет РИА Новости.
ВВС и ВМС США в субботу, 28 февраля, нанесли ряд ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории Ирана.
КСИР в ответ нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. В ведомстве отметили, что в результате ударов погибли и получили ранения порядка 200 американских военных.
Журналисты попросили пресс-службу Пентагона прокомментировать ход военной операции.
«На данный момент у нас нет дополнительной информации», — ответили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон потребовал срочно созвать Совет Безопасности ООН на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.