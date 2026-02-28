ЦАХАЛ завершил удар по системам обороны Ирана

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 28 февраля, сообщили о завершении масштабного удара по стратегическим системам обороны Ирана. Они уточнили, что одна из атак была направлена против усовершенствованной системы ПВО SA-65, расположенной в районе Керманшах на западе исламской республики.

© Global look

— На протяжении всей войны и особенно во время операции «Восходящий лев» Армия обороны Израиля значительно повредила систему обороны иранского режима. Эти удары были нанесены с целью установления и усиления свободы действий израильских ВВС над иранским воздушным пространством, — говорится в тексте заявления.

Также в ЦАХАЛ отметили, что целью атак служили ослабление возможностей Корпуса стражей Исламской революции и предотвращение угроз в адрес Израиля, передает Telegram-канал ЦАХАЛ.

Ранее представители израильских войск рассказали, что готовились к ударам по территории Ирана совместно с американской армией на протяжении нескольких месяцев. По их словам, это позволило совершить широкую атаку «в полной синхронизации и координации» с Вашингтоном.