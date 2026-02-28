Появилось фото разрушенной резиденции Хаменеи

В Сети появились первые фотографии, демонстрирующие последствия ударов по центру Тегерана. На одном из снимков видна разрушенная резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает New York Times.

© Соцсети

Американская газета утверждает, что снимок сделан со спутника в субботу, 28 февраля. На фото видно, что здание полностью разрушено.

Одна страна ЕС осудила удары по Ирану

О судьбе самого Хаменеи подтвержденной информации пока нет. Агентство Reuters ранее сообщало, что его вывезли из иранской столицы в безопасное место до ударов Израиля и США.

В Израиле утверждают, что нанесли удары «по сотням военных объектов на территории Ирана».