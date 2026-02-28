Появилось фото разрушенной резиденции Хаменеи
В Сети появились первые фотографии, демонстрирующие последствия ударов по центру Тегерана. На одном из снимков видна разрушенная резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает New York Times.
Американская газета утверждает, что снимок сделан со спутника в субботу, 28 февраля. На фото видно, что здание полностью разрушено.
Одна страна ЕС осудила удары по Ирану
О судьбе самого Хаменеи подтвержденной информации пока нет. Агентство Reuters ранее сообщало, что его вывезли из иранской столицы в безопасное место до ударов Израиля и США.
В Израиле утверждают, что нанесли удары «по сотням военных объектов на территории Ирана».