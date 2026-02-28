CNN: план США предусматривает серию военных ударов с паузами

Военная стратегия Соединённых Штатов в конфликте с Ираном предполагает нанесение последовательных ударов с перерывами для анализа результатов.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным журналистов, разработанный план включает в себя несколько этапов эскалации. Американское командование намерено чередовать активные боевые действия с периодами затишья.

«Каждый раунд будет длиться от одного до двух дней с перерывами для восстановления сил и оценки ущерба, нанесённого в ходе боевых действий», — приводит телеканал слова источника.

Такой подход позволит военным корректировать цели и определять эффективность проведённых атак перед переходом к следующей фазе операции.

Ранее «12 канал» со ссылкой на представителя израильских властей сообщил, что военная операция Израиля против Ирана на начальном этапе может продлиться четверо суток.

28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.

Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана.

Как стало известно Reuters, дату удара по Ирану определили несколько недель назад.