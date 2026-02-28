Названа главная цель США и Израиля в Иране

В ходе военной операции США и Израиль хотят спровоцировать коллапс внутри Ирана. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«На этот раз США и Израиль попытаются спровоцировать коллапс внутри страны», — подчеркнул он.

По словам Бочарова, нынешняя операция, скорее всего, окажется более масштабной, чем 12-дневная война, которая происходила в июне 2025 года. В тот раз действия США и Израиля носили точечный характер: удары наносились по объектам ядерной инфраструктуры. Теперь же целями могут оказаться энергетические объекты, транспортные узлы и порты, что может привести к серьезному социально-экономическому кризису, считает востоковед.

Ранее Бочаров оценил вероятность начала большой войны на Ближнем Востоке. По его словам, операция США и Израиля вряд ли перерастет в крупномасштабный конфликт.