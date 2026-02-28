Стало известно, сколько резервистов призовут в ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призовет 70 тысяч резервистов из-за эскалации конфликта с Ираном, большинство из них будут направлены в подразделения ПВО и командования тыла, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Жители Израиля, отслужившие срочную службу, распределяются в резервистские силы и могут быть мобилизованы в экстренных ситуациях (война, боевая операция, природная катастрофа) либо призваны на плановые задания (учения, охрана поселений).

Предельный возраст службы в резерве: 40 лет — для рядового состава, 45 лет — для офицерского.

«Могу подтвердить, что ЦАХАЛ наберет 70 тысяч резервистов, и добавить, что большинство резервистов на данный момент направлены в подразделения ПВО и командования тыла», — отметил собеседник агентства.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что в рамках операции против Ирана израильская армия дополнительно призвала около 20 тыс. резервистов, преимущественно в ВВС, военную разведку, командование тыла и ВМС.

Израиль раскрыл количество атакованных объектов Ирана

В ведомстве уточнили, что на службе уже находятся 50 тыс. резервистов — десятки батальонов поисково-спасательной бригады командования тыла развернуты по всей территории страны для реагирования на возможные последствия ракетных ударов.