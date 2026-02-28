Раскрыто, какую катастрофу готовит Иран для США

Иран способен нанести сокрушительный удар по американскому флоту, используя ранее не применявшееся в бою китайское гиперзвуковое оружие.

Военный аналитик предупредил, что уничтожение крупного корабля США станет личной катастрофой для Дональда Трампа и нанесет непоправимый урон авторитету его администрации.

«У Ирана есть способ ответить достаточно больно на атаку США. Это удар противокорабельными ракетами», — сообщил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью порталу News.ru.

По словам аналитика, Тегеран мог тайно закупить у Пекина передовые технологии, эффективность которых в реальных условиях остается загадкой для Пентагона.

«Потеря одного из крупных кораблей американских, либо его уничтожение гарантировано. Это будет катастрофический удар по Трампу и его администрации, от которого он не сможет оправиться», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, специалист указал на еще одну скрытую угрозу: Иран может парализовать мировой экспорт нефти, затопив несколько танкеров в Амурском проливе. Подобный маневр сведет поставки топлива к нулю, создав критические проблемы для Вашингтона и его европейских союзников.