ЦАХАЛ: ВВС Израиля начали массированный удар по военным объектам на западе Ирана

ВВС Израиля проводят массированный удар по военным объектам на западе Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В настоящее время Военно-воздушные силы Израиля наносят массированный удар по ряду военных объектов, которые принадлежат иранскому режиму, на западе Ирана», — говорится в публикации.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.