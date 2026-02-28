При атаке на иранскую школу погибли несколько десятков человек

В результате атаки на школу в городе Минаб на юге Ирана погибли 40 человек. Еще 48 получили ранения.

Об этом в субботу, 28 февраля, сообщает агентство IRNA.

— По состоянию на 14:45 число погибших в начальной школе для девочек в Минабе достигло 40 человек, — передает Telegram-канал Irna News Agency.

Иранские СМИ сообщали, что серьезные повреждения получила начальная школа «Шаджре Тайиба» в городе Минаб. До этого было известно о гибели 24 учениц и 45 пострадавших. Кроме того, в результате атаки один ученик погиб в городе Абийек на севере Ирана. Агентство ISNA в этот же день сообщило о разрушении школы в Минабе. По информации СМИ, под завалами учреждения оказались несколько десятков учеников.

28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Президент США Дональд Трамп сообщил, что страна начала масштабную военную операцию против Ирана. В ответ на «агрессию враждебного и преступного врага» Корпус стражей исламской революции заявил о начале масштабной ответной операции против Израиля. Что известно о военной операции США и Израиля в Иране — в материале «Вечерней Москвы».

